Recuperada, Fabiana Murer volta a competir no sábado após três meses

SÃO PAULO - Depois de três meses de tratamento, Fabiana Murer se recuperou da lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda e já está pronta para voltar a competir. O retorno da estrela brasileira do salto com vara será neste sábado, em Nova York, nos Estados Unidos, quando disputará a terceira etapa da Diamond League, circuito mundial que reúne a elite do atletismo.

Fabiana Murer passou a sofrer com dores no tendão no começo de fevereiro, o que a obrigou a abandonar a disputa da temporada indoor. Naquela altura, porém, ela já tinha conseguido o índice para poder disputar o Mundial de Atletismo, que acontecerá em agosto, em Moscou. Agora, a luta é para recuperar a boa forma antes de encarar a competição na Rússia.

"Estou bem, sinto-me recuperada da lesão. Vou competir em busca de entrar novamente em ritmo da disputa", disse Fabiana Murer, antes de embarcar nesta quarta-feira para os Estados Unidos, onde enfrentará no sábado alguns dos principais nomes do salto com vara. "Acho que a prova será forte, o que é bom. Posso assim ver como de fato estou agora."

Atual campeã mundial do salto com vara - venceu a edição de 2011, em Daegu, na Coreia do Sul -, Fabiana Murer revelou que está se preparando para buscar o bicampeonato agora na Rússia. "Estou seguindo o planejamento feito para a disputa do Mundial de Moscou. Como estou qualificada, posso me preparar com tranquilidade", contou a saltadora.