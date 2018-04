Recuperado de cirurgias, Diego Hypolito começa ciclo olímpico no Paraná

SÃO PAULO - Diego Hypólito participará neste sábado, em Toledo, de sua primeira competição desde a Olimpíada de Londres. O atleta é um dos destaques do Troféu Brasil de Ginástica, que será disputado na cidade paranaense.

Após os Jogos Olímpicos de 2012, o atleta de 27 anos passou por dois procedimentos cirúrgicos. No fim de agosto, logo após retornar ao País sem disputar sequer a final do solo (aparelho em que foi bicampeão mundial), Diego foi submetido a uma operação no pé direito e a uma artroscopia no ombro esquerdo. Em outubro, passou por outra cirurgia, mas para a retirada de pinos do pé.

De acordo com o técnico Renato Araújo, Diego está totalmente recuperado dos problemas que o prejudicaram na reta final do ciclo olímpico passado. Em Toledo, o ginasta disputará cinco aparelhos, com exceção das argolas, para não forçar o ombro operado.

"Decidimos que, por enquanto, ele não vai fazer (as argolas), mas nada impede que o faça em um futuro próximo. Ele está voltando, não com um objetivo final", admite Araújo, há 18 anos trabalhando com Diego. "Este é o início de um ciclo, então vamos devagar e sempre para poder chegar na próxima Olimpíada."

Além dos problemas físicos, Diego também passou por um turbulência no campo profissional. Desde o início do ano, ele e outros atletas que defendiam o Flamengo, como Sérgio Sasaki, ficaram sem clube. Por enquanto, treinam no Pinheiros. Não fazem parte do clube, mas usam as instalações em um acordo feito pelo Comitê OIímpico Brasileiro. Afinal, o CT do Velódromo, opção para treinamento no Rio, foi desfeito quase que ao mesmo tempo da equipe Rubro-Negra de ginástica.

A competição em Toledo também será utilizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) como observação para formar a seleção masculina de 2013. Diego espera poder disputar, em 2016, sua terceira Olimpíada. "O objetivo dele é chegar no Rio e vamos ter todo o cuidado nos treinamentos para ele não se machucar", disse o técnico. "Ele não tem mais 18 anos, agora tem 27, e o processo é todo diferente."