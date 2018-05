Recuperado de lesão, Neilton diz que volta ao Botafogo depende de Ricardo Gomes

"Estou muito ansioso e não vejo a hora de poder voltar para ajudar a equipe. Fiquei um bom tempo parado e isso não é bom para nenhum jogador. Estou ansioso sim, à disposição do Ricardo e o que ele falar está falado. Ele sabe o melhor e estou pronto para entrar e dar o meu melhor", comentou o jogador.

Neilton se machucou ainda na pré-temporada do clube. Depois de ser liberado pelo departamento médico, passou por um processo de reequilíbrio muscular com os fisioterapeutas. "Essa lesão acabou atrapalhando um pouco. Estava bem fisicamente, mas bola pra frente. Não é fácil ficar de fora de quatro jogos", disse.

Apesar de não poder ajudar os companheiros em campo, Neilton rasgou elogios ao desempenho do Botafogo, que somou 100% dos pontos até aqui. Por isso, o atacante ainda não sabe se começará jogando e alertou para a dificuldade de enfrentar o Cabofriense que, segundo o atleta, deve jogar mais na defesa.

"O início está bom. Temos que ganhar e isso está acontecendo. Falta um pouco de entrosamento dos que estão chegando, mas o Ricardo está trabalhando isso para a sequência da temporada. Estamos vindo bem e de resultados positivos. Será um jogo difícil. Eles virão fechados e temos que ter inteligência para jogar da melhor maneira", finalizou.

O Botafogo lidera o Grupo B do Estadual com 12 pontos somados em quatro jogos, cinco à frente do Flamengo e do América, que tem uma partida a mais.