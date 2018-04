Recuperado, Nadal avança em Montreal Rafael Nadal mostrou estar recuperado da tendinite que o deixou fora das quadras e venceu sem susto o alemão Philipp Petzschner, 45.º do mundo, por 2 a 0 (6/3 e 6/2), em 69 minutos, assegurando vaga nas quartas do Masters 1000 de Montreal. O britânico Andy Murray derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 a 0 (6/1 e 6/3) e também avançou. O suíço Roger Federer, 1.º do mundo, eliminou o compatriota Stanislas Wawrinka, por 2 a 0 (6/3 e 7/6).