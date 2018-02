Recurso para tirar equipe de bobsled do Brasil é rejeitado O recurso apresentado pela Austrália para tirar a equipe de bobsled do Brasil da disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Turim (Itália), foi rejeitado neste domingo pelo Comitê de Arbitragem do Esporte. O Comitê Olímpico Australiano entendia que os brasileiros não poderiam substituir Armando dos Santos (suspenso preventivamente por doping) por Claudinei Quirino dos Santos. A decisão do Comitê de Arbitragem foi unânime, com os três auditores concordando com a rejeição ao apelo da Austrália. Assim, a equipe brasileira que disputará a competição de bobsled, nesta semana, é composta por Claudinei Quirino dos Santos, Edson Bindilatti, Márcio Silva e Ricardo Raschini. "Estamos muito satisfeitos. A justiça foi feita", afirmou o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. "Afinal, seguimos todas as regras."