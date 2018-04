Red Bull e Ferrari começam na frente no GP da Espanha

Conclusão mesmo só será possível amanhã, depois das 66 voltas do GP da Espanha, no Circuito da Catalunha, mas já hoje, na definição do grid - 9 horas, com TV Globo -, as equipes terão uma ideia do quanto avançaram no quesito velocidade numa volta lançada. Todas têm importantes modificações nos seus carros. Sebastian Vettel, da Red Bull, e Fernando Alonso, da Ferrari, eram os mais animados ontem depois de estabelecerem o primeiro e o segundo tempo nos treinos livres.

A Red Bull tem na média o melhor equipamento. Hoje Vettel e Mark Webber vão entender o quanto o modelo RB9-Renault evoluiu na sessão de classificação. Nas quatro etapas disputadas até agora, obteve duas poles, com Vettel, nas duas primeiras, Austrália e Malásia. "Estou muito contente com o comportamento do carro'', afirmou o tricampeão do mundo.

O principal objetivo da Ferrari com o pacote de mudança no modelo F138 era melhorar seu desempenho nas definições do grid. "Estamos rápidos'', disse Alonso. De fato, ficou a apenas 17 milésimos de segundo de Vettel, o que abre a perspectiva de a Ferrari poder estabelecer uma pole position hoje, o que não ocorre desde o GP da Alemanha do ano passado, há 14 provas.

"Mesmo em condição de corrida estamos competitivos'', afirmou Massa, autor do quinto tempo, apenas 302 milésimos pior que Vettel. A declaração mostra que numa volta lançada o modelo F138 avançou. A melhor colocação da Ferrari no grid este ano foi com Massa na Malásia, em segundo.

Já a Mercedes sugere pelo apresentado ontem por Lewis Hamilton e Nico Rosberg que sua maior meta, tornar o modelo W04 mais regular ao longo dos 300 quilômetros do GP, ainda não foi atingida. "Somos muito velozes em uma volta, mas nossa degradação de pneus ainda é elevada, o que nos leva a perder desempenho mais rápido nas corridas'', disse Niki Lauda ao Estado. A Pirelli distribuiu no Circuito da Catalunha os novos pneus duros, de menor degradação que o tipo duro anterior, e os médios.

Assim como a Mercedes, o primeiro dia de treinos revelou para Jenson Button, da McLaren, que o complexo modelo MP4/28-Mercedes ainda tem muito o que ser desenvolvido até levá-lo a lutar com Vettel e Alonso. "Andamos para a frente com os novos componentes, mas os demais também.''

O quadro sugere que hoje os pilotos da Red Bull, Ferrari e Mercedes devem lutar pela pole, mas na corrida essa disputa talvez se limite a Vettel, Webber, Alonso, Massa e Raikkonen, da Lotus.