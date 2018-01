Red Sox é surpreendido e perde para Kansas City por 7 a 1 Na primeira rodada da MLB, liga norte-americana, o Boston Red Sox foi a Kansas City e foi humilhado pelo Royals por por 7 a 1. Sem a sensação japonesa Daisuke Matsuzaka, a equipe campeã de 2004 conta com uma das melhores listas de rebatedores da liga, e é considerada por muitos como uma das principais favoritas ao título dessa temporada, mas não foi nem sombra do que se espera dela contra o fraco Royals. Já o New York Yankees conseguiu uma emocionante vitória diante do Toronto Blue Jays por 9 a 5, com belo desempenho de seus rebatedores - Jorge Posada e Alex Rodriguez fizeram home runs. Outros resultados da rodada da MLB: Detroit Tigers 3 x 5 Toronto Blue Jays Washington Nationals 2 x 9 Florida Marlins Philadelphia Phillies 3 x 5 Atlanta Braves Chicago White Sox 5 x 12 Cleveland Indians Milwaukee Brewers 7 x 1 Los Angeles Dodgers Cincinnati Reds 5 x 1 Chicago Cubs Colorado Rockies 6 x 8 Arizona Diamond Backs Seattle Mariners 4 x 0 Oakland Athletics Minnesota Twins 7 x 4 Baltimore Orioles Los Angeles Angels 4 x 1 Texas Rangers Houston Astros 2 x 4 Pittsburgh Pirates