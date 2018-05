Rede Atletismo e Pinheiros anunciam parceria

Embora os contratos da saltadora, de seu técnico e de seus colegas (como Keila Costa) não tenham sido renovados com a equipe de Bragança Paulista em outubro, o presidente da Rede, Jorge Queiroz, não se opõe a conversas com a atleta. O presidente do Pinheiros, Antônio Moreno Neto, admite que foi procurado por Nélio e deve marcar uma reunião com o treinador.

Para Queiroz, entretanto, é necessária uma mudança de atitude no atletismo de maneira geral. "Queremos o fim dessa cumplicidade entre treinador e atletas. Nesta parceria, o técnico só treina. Nos atletas, Rede e Pinheiros mandam".

No atletismo, é comum a fidelidade a um treinador durante quase toda a carreira de um atleta. Normalmente, um competidor segue o técnico aonde ele vá. Para Queiroz, esse é um dos motivos que causaram o escândalo do doping revelado em agosto. "Os atletas do Jayme (Netto) e do Inaldo (Sena) confiavam cegamente nele, a ponto de receberem injeções na barriga sem questionamentos. Por isso essa confiança cega precisa acabar".

Na parceria entre as equipes, os atletas terão à disposição as estruturas de Pinheiros e Rede. O time da capital será responsável pelo adulto e o do interior, pela formação de talentos.