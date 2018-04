Rede Globo avisa que está fora da licitação Diante da polêmica na qual se transformou a relação do C13 com alguns de seus integrantes, a Rede Globo informou ontem, por meio de nota oficial, que não participará da licitação promovida pela entidade para definir os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro do triênio 2012, 2013 e 2014. Negociará diretamente com os clubes. O C13, também em nota, lamentou a decisão da emissora e aponta o que, para a entidade, foi um desrespeito ao acordo firmado em 2010 com o Cade.