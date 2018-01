Redelen conquista o bronze na França Redelen dos Santos foi o destaque brasileiro no Grande Prêmio de Atletismo de Villeneuve d?Ascq, em Lille, na França. Ele chegou neste domingo em terceiro lugar na prova dos 110 metros com barreiras, com o tempo de 13s56. A vitória foi do francês Ladji Doucoure, que cruzou a linha de chegada em 13s36, seguido do norte-americano Arend Watkins, que terminou a disputa em 13s56. A prova dos 110 metros com barreiras também teve a participação de outro brasileiro, Anselmo Gomes da Silva, que ficou em quarto lugar. Nos 800 metros, prova vencida pelo francês Mehdi Baala, o brasileiro Fabiano Peçanha ficou em sétimo lugar.