Redelen e Matheus garantidos nos 110 Redelen Melo dos Santos e Matheus Inocêncio saíram do Troféu Brasil com vaga olímpica garantida nos 110 metros com barreiras. Neste domingo, Redelen, recordista sul-americano, venceu a prova com 13s39, seguido por Matheus, que fez 13s48. Anselmo Gomes da Silva e Márcio Simão de Souza, ambos com índice olímpico A, continuam na disputa pela última vaga para Atenas. Anselmo foi terceiro (13s60), com Márcio em quarto (13s61). A determinação é traço marcante na personalidade de Redelen. ?Meu objetivo é correr rápido até Atenas, ficar entre os dez, oito melhores do mundo, e vou perseguir essa meta?, disse o atleta, que tem o joelho direito, ?da perna de passagem?, calejado de tanto bater nas barreiras. Redelen comemorou a vaga com muito riso e acenos para a torcida. Já Matheus chorou de emoção, abraçado ao técnico Marcelo Lima, também em lágrimas, e ao fisioterapeuta David Costa. ?Fiquei fora do Pan-Americano de 2003 e não queria mais isso. Agora, vou me preparar para Atenas?, disse Matheus, de 23 anos, há quatro no atletismo. Depois dos Jogos, em novembro, Matheus vai juntar-se à equipe de bobsled que irá à Copa do Mundo de esportes de inverno, em 2005. Neste domingo, Elisângela Adriano foi ouro no arremesso do peso, com 17,73 m ? está invicta desde 1990; a revelação Júlio César Miranda de Oliveira foi campeão no lançamento do dardo (73,74 m); Raphael Fernandes, de 19 anos, ganhou os 400 m com barreiras (50s04) depois da queda do tricampeão pan-americano Eronildes Nunes Araújo, que liderava a prova; Fabiano Peçanha ficou a 12 centésimos de segundo do índice nos 800 m (1min46s12); a equipe BM&F Atletismo foi campeã pela 12ª vez, com 830 pontos.