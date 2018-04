Reforçado, Grêmio recebe Toluca em duelo de classificados na Libertadores

Com a vitória sobre a LDU na última semana no Equador, o Grêmio assegurou a sua classificação para a próxima fase da Libertadores, mas só está com oito pontos na chave. Por isso, precisa voltar a vencer nesta terça-feira para ter boas chances de escapar de um confronto contra uma das principais forças da fase de grupos da Libertadores logo nas oitavas de final.

Para ter êxito, o técnico Roger Machado contará com um time reforçado. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o volante Maicon, que não atuaram no Equador, estão novamente à disposição do treinador, assim como o polivalente volante Ramiro e o atacante Henrique Almeida, recém-recuperados de lesão.

Destes, apenas Henrique Almeida não deve ser escalado como titular, enquanto que a tendência é de que Ramiro seja improvisado na lateral direita. Assim, Edinho, Marcelo Hermes e Wallace Oliveira deixarão o time. E o atacante equatoriano Miller Bolaños, recuperado de lesão na face, deve ser o próximo a ficar em condições de jogo.

Todos esses retornos são importantes porque o Grêmio enfrentará uma maratona nesta semana - depois de encarar o Toluca, o time terá pela frente dois jogos contra o Juventude pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, marcados para quinta-feira e domingo. Assim, Roger Machado precisará rodar o elenco à sua disposição.

Contra o Toluca, porém, a ideia de Roger Machado é utilizar a força máxima para o Grêmio melhorar a sua posição na classificação geral da Libertadores. Assim, a aposta será na manutenção do quarteto ofensivo formado por Douglas, Giuliano, Luan e Bobô.

Já o Toluca entrará em campo sonhando em garantir até a melhor campanha da fase de grupos, mesmo que para isso precise de uma derrota do colombiano Atlético Nacional, hoje com 100% de aproveitamento no Grupo 4, diante do Huracán, em casa, também nesta terça-feira.

Mas mesmo que isso não se torne possível, o time quer ser ao menos um dos quatro melhores times desta fase, o que é bem viável para quem soma 13 pontos. E o time apostará as suas fichas no experiente atacante Carlos Esquivel, pois o argentino Enrique Triverio, autor dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio no México, está lesionado.