Reforço do XV, Canavarros sofre mal súbito e deixa treinamento desacordado

De acordo com nota oficial emitida pelo XV por volta das 19h30, o jogador estava sedado no pronto socorro da Santa Casa de Piracicaba e, nas próximas horas, será levado ao Emcor (Emergências do Coração) também de Piracicaba.

"O clube ressalta que, em dezembro, Canavarros foi submetido a todos os exames médicos pré-competição, que o liberaram para os treinamentos", diz a nota do time de Piracicaba. De acordo com o XV, a diretoria está providenciando a ida da família do jogador à cidade do interior paulista.

Com passagens pelas categorias de base do Grêmio e do Santos, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, o jogador de 21 anos atuou também pelo Inter de Lages antes de ser apresentado pelo XV de Piracicaba como reforço para o próximo Campeonato Paulista.

Outro reforço, o experiente Gerson Magrão, com passagens por Cruzeiro e Flamengo, também teve problemas nos primeiros dias como atleta do clube. No último sábado, o jogador sofreu um trauma nas costas e deverá ficar fora de combate por, no mínimo, 30 dias.