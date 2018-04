Reforços, Robinho e Lucas fazem exames antes de assinar com o Cruzeiro

Os dois jogadores já circulam com os uniformes de treino do clube pelo CT e devem ser apresentados assim que os exames forem concluídos e detalhes burocráticos sejam resolvidos, o que deve ocorrer no início da próxima semana, ainda mais que o sábado e o domingo serão dias de folga para o elenco.

Lucas e Robinho estavam no Palmeiras e chegaram ao Cruzeiro envolvidos em uma troca com o clube paulista, que recebeu o lateral-esquerdo Fabrício e o lateral-direito Fabiano na negociação.

Robinho, de 28 anos, defendeu o Santos, sendo campeão da Copa Libertadores de 2011, Avaí e Coritiba, antes de chegar ao Palmeiras, clube em que disputou 73 partidas, com 11 gols marcados, sendo campeão da Copa do Brasil em 2015, assim como Lucas.

O lateral-direito, também de 28 anos, passou por Figueirense, São Bento e Botafogo, tendo sido convocado para a seleção brasileira que venceu o Superclássico das Américas de 2012. No Palmeiras, ele marcou quatro gols em 75 partidas disputadas.

Fora da decisão do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro só volta a jogar na próxima quinta-feira, quando vai encarar o Campinense, no Mineirão, no duelo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. O time estreará no Brasileirão no domingo seguinte, no Couto Pereira, diante do Coritiba. O nome do técnico que vai suceder o demitido Deivid ainda não foi definido.