Reforços? Só com o aval de um psicólogo

A perda da vaga para a Taça Libertadores da América arruinou os planos iniciais do Palmeiras. Caio Júnior estava praticamente acertado para o ano que vem, Edmundo tinha grandes chances de ficar mais um semestre e os primeiros reforços estavam engatilhados. Tudo mudou. Até mesmo as contratações. O clube paulista quer, agora, jogadores com um novo perfil. Não basta ser bom de bola, craque, ?matador?. É preciso ter cabeça boa, saber trabalhar sob pressão, características que faltaram a alguns atletas do atual elenco. O Palmeiras corre atrás desses reforços. E pensa em fazer entrevista de trabalho com eles antes de contratá-los. Os dirigentes acreditam que faltou malícia aos jogadores durante toda a competição. Faltou, principalmente, saber atuar em um estádio lotado sem sentir a pressão, jogar bem quando mais se precisa do resultado. Foi assim na Copa do Brasil (desclassificado pelo Ipatinga em casa). A cena se repetiu também em vários jogos do Brasileiro - antes da derrota desastrosa para o Atlético-MG, no domingo, o time já havia falhado no Palestra Itália, há um mês, contra o Juventude, por exemplo. O novo planejamento do Palmeiras põe em pauta jogadores que saibam jogar em um grande clube. "Não é só o aspecto técnico que vamos analisar, mas também o comportamental", diz Genaro Marino, diretor de Futebol. "Temos de traçar o perfil psicológico, tentar conhecer a postura dos atletas." O dirigente admite que esse não é um trabalho fácil e ainda não sabe como o Palmeiras fará para saber se um determinado jogador tem o perfil para atuar no time. Uma das alternativas é fazer uma entrevista antes de assinar com o atleta. "Seria uma entrevista para entrar num grande clube, um teste para avaliá-lo", afirmou. "Isso não significa, porém, que será um fato determinante para ele ser contratado." O atacante Alex Mineiro é um dos atletas com o perfil que o Palmeiras procura e está bem próximo de acerto. Mas pode pode mudar de idéia agora que o time está fora da Libertadores de 2008 - ele quer atuar num time que disputa o torneio continental. A renovação com o técnico Caio Júnior deve ser definida até sexta-feira. "A probabilidade é de que ele continue", afirmou Genaro Marino.