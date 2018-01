Reforma no COI exige novo diretor O Comitê Olímpico Internacional (COI) procura um novo diretor-geral para a entidade, alguém que possa assumir a função em tempo integral. O atual titular, François Carrard, não tem dedicação exclusiva. A entidade enfrenta um processo de reforma administrativa e exige isso do diretor-geral. O suíço Carrard, que é advogado, não quer abandonar suas atividades privadas. O ocupante do cargo será o principal assessor do presidente, o belga Jacques Rogge. ?Entendo que precisem de um diretor com dedicação exclusiva. Mas até agora sempre fui independente e quero permanecer assim?, disse Carrard, que assumiu o cargo em 1989, ainda na gestão de Juan Antonio Samaranch, e era o porta-voz do COI.