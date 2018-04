Reformulação do elenco vai esperar A reformulação de elenco pretendida pelo presidente Juvenal Juvêncio deve ser colocada de lado ao menos até o término da participação do São Paulo na Libertadores. O dirigente havia dito depois da derrota para o The Strongest que pretendia mexer mais no elenco. "Entendia que o time estava mais amadurecido, mais competitivo. Remodelei esse time inteiro, mas precisarei fazer um pouco mais", afirmou na época. A principal reclamação era com o que Juvenal enxergava como falta de comprometimento de alguns atletas. Para ele, parte do elenco não se empenhava.