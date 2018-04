Regata atrai incentivos à vela Os investimentos na vela oceânica deverão crescer em 2002. Pelos menos, estes são os planos de Anderson Tonhato, diretor-presidente da Stremo Corretora de Valores, Moacyr Bittencourt, diretor-geral do Wall Street Institute, e Heitor Peixoto, diretor de admissão da Business School São Paulo. As três empresas estão patrocinando a regata Eldorado-Brasilis e pretendem ampliar seu apoio às regatas. Tonhato diz que o público alvo de sua empresa é o mesmo que aprecia competições de vela, hipismo ou provas de enduro. A Stremo especializou-se em seguros de veículos de luxo e de alta performance e, agora, está entrando também no mercado de seguro náutico para barcos de mais de R$ 250 mil reais. Em média, os 11 veleiros que estão disputando a Eldorado-Brasilis valem cerca de R$ 500 mil. Competidores - Os participantes da regata são: "BL-3/Alforria" (41 pés) do comandante Pedro Rodrigues; "Corumii" (36 pés), de Luis Alberto Ballarin; "Domani" (40 pés), de Mario Borriello; "Kanaloa" (50 pés), de José Benedito Torres Pinto; "Lula" (47 pés), de Francisco Abreu; "Mar Sem Fim/Nera" (46 pés), de João Lara Mesquita; "V-Max/Nautos" (50 pés), de Kan Chuh; "Normandie" (45 pés), de Jadyr Serra; "Quiricomba/Opportunity" (41 pés), do capitão-de-corveta Ricardo Dondeo; "Rajada"(32 pés), de Bruno dos Santos; "Taigun" (de 35 pés), de Jurgen Lechte. "Sinto um prazer grande em investir em novos valores ou em esportes sadios como a vela. Mas jamais patrocinaria o futebol onde o dinheiro, muitas vezes, tem o destino ignorado", comenta Tonhato, que fez questão em vir à Vitória para assistir à largada da regata, neste sábado, às 10h, na praia do Camburi. Já Moacyr Bittencourt, do Wall Street Institute, escola que oferece cursos de inglês, fez sua primeira experiência de patrocínio na vela oceânica, há dois anos, na regata Alcatrazes que abre a Semana de Vela de Ilhabela. "Acho que as áreas esportiva e educacional têm muita afinidade. O aluno assim como velejador estão sempre enfrentando um desafio. Eu gosto de vela como gosto de enduro eqüestre". E conclui: "E além disso, a prova conta com a organização da Rádio Eldorado que tem uma excelente credibilidade no mercado". Segundo Heitor Peixoto, o interesse de patrocinar a regata veio através de um amigo. A Businesse School São paulo já era anunciante da Rádio Eldorado. "Achamos que tem a ver os objetivos de quem participa de uma regata e os de um executivo. Ambos precisam ter espírito de equipe, lideranças e traçar bem as estratégias", afirma. Com forte presença em esportes náuticos e alternativos, a Rádio Eldorado, organizadora da regata ao lado da empresa de marketing W-60, de Fernando Luigi, tem o apoio da Prefeitura de Vitória, Marinha do Brasil e Iate Clube do Espírito Santo. Durante os 10 dias previstos para a duração da prova, a Eldorado AM transmitirá sete boletins diários sobre a prova e Eldorado FM, oito boletins por dia em um trabalho dos repórteres Ari Pereira Jr. e Fernando Solano.