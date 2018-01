Regata: barco deixa região sem ventos O Kanaloa, da classe Bico de Proa, conseguiu ultrapassar as primeiras 100 milhas no retorno à capital capixaba após dois dias velejando com velocidade reduzida - média de três milhas por hora. O barco, do comandante José Torres Pinto, aproveitou melhor os ventos depois de ficar "preso" na região da Ilha de Trindade, na metade do percurso da regata Eldorado-Brasilis. Devido ao atraso, a tripulação deve atracar no Iate Clube do Espírito Santos apenas no sábado, quando a prova completa duas semanas. O veleiro Tangaroa I (Fast 500), que lidera a competição desde a largada, apresenta problemas com o rádio transmissor da embarcação. "As informações passadas pela tripulação chegam distorcidas aos receptores da torre de rádio. O Tangaroa, além de passar por uma região com muita nebulosidade, não consegue carregar a bateria. Eles precisam ligar o motor para resolver o problema", afirmou Gildo Azevedo, operador da torre de rádio do Iate Clube do Espírito Santo. O Barco Tangaroa I está próximo de completar mil milhas náuticas.