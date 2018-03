Regata decide Semana de Vela de Ilhabela A decisão da 30ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela/Copa Mitsubishi Motors/Agfa será neste sábado, com a realização da última regata, prevista para o meio-dia. O favorito à conquista do título na classe IMS é o Pajero TR4/Daslu. A tripulação da embarcação de 45 pés mostrou competência e poder de recuperação, já que teve um começo ruim, como a maioria dos barcos acima de 40 pés, sofrendo com a falta de ventos. Nesta sexta-feira, o barco do comandante Eduardo Souza Ramos venceu a regata do dia no tempo corrigido e tem 27 pontos perdidos - foi a terceira vitória consecutiva. Neste sábado, só precisa ficar entre os dez primeiros para levar o bicampeonato. O fita azul nesta sexta-feira foi o Nectunus/Express, que também levou a terceira colocação no tempo corrigido. No segundo posto ficou o Klímax. O quarto foi o San Gregorio, da Argentina, e em quinto ficou co Sorsa Oi/Nokia. Na classificação geral, atrás do Pajero, está Touché/Banco Safra, com 27 pontos perdidos, seguido de Roberto Simões Casa, com 26, e San Gregorio, da Argentina, que perdeu 37 pontos. O Argus, que até quinta-feira estava na liderança, fez uma péssima regata nesta sexta. Com a 14ª colocação na regata, caiu para a quinta colocação na classificação geral da competição. A largada da regata final, neste sábado, ainda não tem local definido - será em Ponta das Canas ou no Canal de São Sebastião (em frente ao Yacht Club Ilhabela) -, dependendo da direção dos ventos que soprarem no Litoral Norte de São Paulo. Assim como nas regatas de quinta-feira e sexta, a prova deste sábado será disputada no percurso tipo Barla/Sota, montado com duas bóias infláveis, uma na direção do vento (barlavento) e outra distante duas milhas da primeira a favor do vento (sotavento). Participaram quase todos os 170 barcos inscritos e cerca de 1.400 velejadores. O patrocínio da Semana Internacional de Vela de Ilhabela é da Mitsubishi Motors do Brasil, Agfa, Semp Toshiba, e conta com o apoio da Rádio Eldorado.