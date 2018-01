Regata Eldorado abre Semana de Vela Torben Grael, Robert Scheidt, Lars Grael, Eduardo Souza Ramos e Alex Welter. Os maiores velejadores do Brasil já estão confirmados para a disputa da 28º Semana de Vela de Ilha Bela, de 14 a 21 de julho. A competição, a mais importante do gênero no País, reunirá mais de 120 veleiros e a prova de abertura será uma regata de longo percurso, a Eldorado FM/Alcatrazes por Boreste. José Manoel Nolasco, diretor de vela do Yacht Club de Ilha Bela, está otimista. "O evento cresce a cada ano. Para esta edição estamos prevendo regatas mais técnicas e mais rigor nos ítens de segurança de todos os barcos", explica. Barcos das categorias IMS, ORC, RGS, Bico de Proa e Multicasco, por ordem de importância, competirão juntos mas com classificação em separado. A presença dos Multicascos será uma das novidades da Semana de Vela. Pela primeira vez, a categoria terá, pelo menos, oito barcos do gênero. Este é o terceiro ano consecutivo em que a regata Eldorado FM abre a Semana de Vela. Ela nasceu como uma competição de aquecimento para os velejadores mas, em 99, passou a somar pontos. "É uma regata de 50 milhas náuticas (cerca de 90 quilômetros) que exige dos participantes a técnica de navegar no canal de São Sebastião e em mar aberto", avisa Plínio Romeiro, da Rádio Eldorado, com longa experiência no trato com veleiros. Esta regata exige um cuidado especial já que fica na rota de navios que saem do porto de Santos e dificilmente termina antes da madrugada. A largada será dada às 10h30 no través do Pier da Vila, pela fragata União da Marinha do Brasil que, pela segunda vez, participa da Semana de Vela. Os prêmios da primeira regata serão entregue no domingo, dia 15, às 17h, no Race Village. Além de emprestar sua marca para a regata de abertura da Semana de Vela, a Eldorado também promove a regata Eldorado/Brasilis, entre Vitória e Ilha de Trindade, em janeiro. A Semana de Vela, com o pattrocínio da Volvo Ocean Race (a antiga Whitbread) e Semp-Toshiba, terá cinco regatas. Além da prova de abertura, no dia 14, somarão pontos a regata de quarta-feira, dia 18, de médio percurso, e mais três regatas tipo barla sola, de quinta a sábado. Para os dias 16 e 17 estão previstas provas de Grand Prix cujos resultados não são computados para a competição. As inscrições para as regatas de Ilha Bela poderão ser feitas através do endereço eletrônico www.yci.com.br. No portal da competição há até a possibilidade de se alugar um veleiro para competir como o "Neptunus X", um Farr 42. O preço do aluguel é de US$ 15 mil fora o seguro. O proprietário, Ricardo Baggio de Carvalho, assegura que o veleiro está em excelentes condições para disputar todas as cinco etapas.