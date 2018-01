Regata Eldorado abre semana de vela O velejador Ernesto Luiz Breda confia na experiência da equipe e nas boas condições do "Petit Touché/Banco Safra", de 32 pés, para lutar pela vitória na Eldorado FM/Alcatrazes por Boreste, a regata que abre sábado a Semana de Vela de Ilhabela. Sétimo no Campeonato Brasileiro em Angra dos Reis e ocupando o terceiro lugar no Paulista, Breda avalia: "Esta é a grande competição de vela do Brasil. Aqui estão os melhores de todas as categorias que correm no Brasil. Acho que posso ganhar. Mas também não excluo a possibilidade de acabar em 15º". Com o "Grand Touché", de 43 pés, Ernesto Breda venceu em janeiro deste ano a Eldorado/Brasilis, regata de longo percurso entre Vitória e Ilha de Trindade. Da tripulação campeã da prova, Maurício Verdiere e Marcelo Freitas estarão na Semana de Vela ao lado de Carlos Bieckark, Mario Czacke e Ralf Christian que também correu a regata da Ilha de Trindade mas por outro veleiro, o "Âyssô", da família Schürmann. "Em tese, com um barco menor, temos chances maiores nas regatas de médio percurso ou nas triangulares. Mas tudo depende das condições meteorológicas. No ano passado, com este barco, ficamos em segundo na Santos-Rio", justifica. Para Breda, a equipe do "Petit Touché" não tem problemas em navegar no alto mar. "As preocupações são diferentes, exige mais dos velejadores, é necessário fazer turnos, cuidar da alimentação, estudar o percurso. Mas estamos bem acostumados". O " Petit Touché" vai correr na classe IMS - International Manager System - a principal da competição. As outras são a ORC - OffShore Race Cruiser - RGS - Regra Geral Simplificada - Bico de Proa e Multicasco. O número de inscritos continua crescendo. Até esta quinta-feira 112 barcos oficializaram a participação na Semana de Vela, disputando a Copa Volvo/Sempre Toshiba de Oceano. Os velejadores Cacau Peters e Dudu Melchert correrão a regata de abertura com o "Lógica", de 26 pés, barco de propriedade de Alan Coud, presidente da empresa de informatática Lógica do Brasil. A largada, sábado, está prevista para às 10h, em Ilhabela. O tiro de largada será dado pela fragata União, da Marinha do Brasil, sob o comando do capitão de mar-e-guerra Marcos Nunes de Miranda. A fragata também levará autoridades das cidades do litoral para uma visita à ilha de Alcatrazes.