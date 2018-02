Regata Eldorado-Brasilis começa com 8 veleiros Oito veleiros partiram neste sábado da Praia de Camburi, em Vitória, rumo à Ilha de Trindade na sétima edição da Eldorado-Brasilis, maior regata de vela oceânica do País. O percurso de ida e volta tem 2.336 quilômetros. Na largada, o veleiro carioca Quiricomba/Escola Naval, do comandante Carlos Acosta Júnior, assumiu a liderança. A expectativa da tripulação do ?Quiricomba? é colocar em prática tudo o que foi estudado na Escola Naval e buscar uma boa posição. ?Não queremos fazer feio?, disse Alessandro Oliveira dos Santos, um dos tripulantes do veleiro, antes de partir. Animados e ansiosos estavam os tripulantes do veleiro ?Axé?, do paranaense Paulo Afonso, que participam pela primeira vez da competição. O comandante pretende escrever um livro e captar imagens para fazer um documentário sobre a prova. ?Estou feliz em participar da maior regata do País?, afirmou. Maré de azar teve o paulista Walter Antunes, com o barco ?Galileo? de última geração ? um monocasco preparado para regatas solitárias. Pelo segundo ano consecutivo, ele não largou. No ano passado teve um problema na vela mestra. Desta vez, a quilha do veleiro quebrou antes de chegar a Vitória.