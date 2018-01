Regata em Búzios abre temporada de Scheidt Começa em Búzios, no Rio de Janeiro, a caminhada do iatista Robert Scheidt em busca da terceira medalha olímpica na classe Laser. A partir deste domingo, o hexacampeão mundial, ouro em Atlanta (1996) e prata em Sydney (2000), que soma cem títulos em 21 anos de carreira, disputa o Campeonato Sudeste Brasileiro de Laser, com sede no Iate Clube Armação. Serão oito regatas até quarta-feira. Além de ser a primeira prova do ano olímpico, também é o primeiro confronto do ano com o português Gustavo Lima, para quem Scheidt perdeu, na última regata, por apenas um ponto, o título do Mundial de Cádiz, em 2003, deixando escapar a oportunidade do heptacampeonato mundial. O brasileiro, que tem treinado em Ilhabela, não veleja na Laser desde o Mundial, em setembro, e confessa que está ansioso por disputar a competição, principalmente porque será na raia de Búzios, palco de outros torneios importantes este ano, como a Semana Pré-Olímpica, em abril, que é a seletiva da vela brasileira em que Scheidt terá de confirmar a vaga para os Jogos de Atenas. Teoricamente, não tem adversário à altura no País.