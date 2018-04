Regata estimula prefeitura de Vitória O prefeito Luis Paulo Velloso Lucas (PSDB-ES) quer fazer de Vitória a capital dos esportes náuticos do Brasil. E a regata Eldorado-Brasilis é a aposta para se tornar o grande evento internacional nos próximos anos. Enquanto se prepara para ser um dos coordenadores da campanha de José Serra à Presidência da República, Luis Paulo, 45 anos, economista e engenheiro de produção com carreira no BNDES, praticante de vela, avalia: "Esta é a vocação de Vitória. No ano que vem, 2003, a Ilha de Trindade estará completando 50 anos de união com nossa cidade. A Eldorado-Brasilis será o ponto alto desta celebração", diz. Além da regata que, nos próximos anos, já deverá contar com barcos de outros países, a prefeitura de Vitória conduz dois projetos ligados à prática de vela: o "Lars Grael"(cursos de vela para alunos da rede pública, formando cerca de 100 velejadores por semestre) e o "Navegar", em parceria com a Secretaria Nacional de Esportes, na costa oeste da cidade, também para incentivar as diversas classes de vela e canoagem olímpica. Os melhores alunos ganham o título de sócio-atleta do bem estruturado Iate Clube dos Espírito Santo. Atividades - Futebol de areia, frescobol, vôlei de praia, remo são outras modalidades que a prefeitura tem incentivado na capital do Espírito Santo. Em seu segundo mandato à frente da prefeitura de Vitória, Luis Paulo quer deixar a estrutura pronta para que a cidade possa, nos próximos anos, entrar na disputa por competições internacionais das diversas modalidades de esportes do mar. "A população de Vitória, hoje, já se envolve com estas competições. Um dos motivos são os bons atletas capixabas que conquistaram diversos títulos ", diz o prefeito. Além disso, Luis Paulo lembra que o Iate Clube do Espírito Santo tem uma participação decisiva nisso. "Este clube é modelo para o Brasil. É um clube democrático que recebe bem todo mundo. Nunca teve uma filosofia elitista". Fora os benefícios que a prática desportiva traz para a população, Luis Paulo julga que as competições poderão se tornar, em pouco tempo, o cartão postal da cidade para atrair mais turistas do Brasil e do Exterior. "Temos ótimas praias, uma comida excelente, segurança, rede hoteleira suficiente e a hospitalidade do povo capixaba. O esporte se encarregará de divulgar isso". O prefeito Luis Paulo entregará nesta sexta-feira à noite, no Iate Clube, os troféus para os vencedores das diversas classes da Eldorado-Brasilis. Em sua opinião, a terceira edição da prova foi a mais competitiva. "As condições do tempo variaram com ventos fracos na ida e vento forte e muito mar na perna de volta. Isso exigiu muito dos participantes. Quem chegou na frente é porque é bom mesmo".