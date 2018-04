Regata Pré-Olímpica reúne 18 países no Rio Anderson Nocetti e Fabiana Beltrame (single skiff pesado), Thiago Gomes e Thiago Almeida e Camila Carvalho e Luciana Granato (double skiff peso leve), ao lado de remadores de mais 17 países, começam , hoje, a disputa da Regata Pré-Olímpica da Zona Latino-Americana, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. As finais serão domingo.