Regata terá comida de Exército Serão onze dias no mar, 1.260 milhas náuticas (2.338 quilômetros), com saída do porto de Vitória, contornando a Ilha de Trindade - o ponto de terra brasileiro mais distante da Costa, a 1.168 quilômetros - e retorno à capital do Espírito Santo. Para completar a Eldorado Brasilis, maior regata do País, que começa no próximo dia 18 (em latitude 20°17??,55?s, longitude 040° 17", 40?w), é necessária uma programação detalhada, uma verdadeira estratégia, que em alguns momentos lembra uma operação militar. Mais ainda para os veleiros "Mar Sem Fim", do comandante João Lara Mesquita, "Daslu/Portugal/Telecon/Brasil" das comandantes Erika Lessmann e Nádia Medeiros Gonçalves e o "Scene Schatzy", de Fábio Reis, que terão o mesmo suprimento alimentar usado pelas Forças Armadas. "Nós já fornecemos para a Marinha, que terá um rebocador acompanhando a flotilha. Então fomos procurados para fornecer a outras embarcações também", conta José Luiz Favrin, diretor proprietário da Cellier, empresa brasileira especializada em alimentos envasados e esterilizados. As rações foram desenvolvidas há pouco mais de uma década, em razão de um conflito internacional: "Foi um processo desenvolvido nos Estados Unidos para a Guerra do Golfo. Os soldados tinham todo tipo de dificuldade na região, não podiam, por exemplo, abrir mão de comida desidratada porque muitas vezes se encontravam no deserto e não tinham água. Essas rações acabaram com os problemas." Cuidadosamente balanceadas, as refeições em si são bastante comuns: feijoada, salsichas, almôndegas, frango com legumes e afins. O que muda é o processo pelo qual elas passam até chegar ao consumidor. "São refeições normais, saborosas, que poderiam até ser consumidas frias. Só que com uma praticidade de altíssima conveniência. A empresa as produz, envasa na embalagem flexível aluminizada com diversas camadas, sela e manda para a autolavagem, para esterilizar a 121 graus centígrados." O resultado são porções balanceadas em sachês - muitos deles à disposição do consumidor comum nas prateleiras de alimentos prontos em supermercados, sob marcas famosas, que terceirizam sua produção. No caso da regata, a empresa se prepara para fornecer kits individuais para todos os tripulantes do "Mar sem Fim" e "Scene Schatzy" (seis cada) e do "Daslu Portugal Telecom Brasil" (nove mulheres) durante 11 dias. O pacote inclui café da manhã - com direito a capuccino - almoço e jantar. Pesa em média 1,6 kg e tem cerca de 3 mil calorias. São acompanhados de "facilitadores" que são um fogareiro, desinfetante, álcool em gel e fósforos. Kits como esses não são comercializados no varejo, mas vendidos por encomenda, ao preço de R$ 25.