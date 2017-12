Regata terá Fórmula Eldorado como novidade Uma das novidades na quinta edição da Eldorado-Brasilis, a mais longa regata brasileira de vela oceânica (com largada em 17 de janeiro, de Vitória) será a Fórmula Eldorado. Trata-se de uma disputa entre dois veleiros rigorosamente iguais - ambos de alumínio, 42 pés, projetados pelo belga Thierry Stump, responsável pela construção de pelo menos 70 barcos (dentre eles, o "Paratii 2", de Amyr Klink). Como as embarcações são idênticas, vencerá quem tiver a melhor tripulação. Nesta edição, o barco de apoio será o catamarã "Supernova", de 54 pés, que substituirá o rebocador da Marinha. O barco do engenheiro Oscar Müller é a motor e todo de alumínio. "Está quase tudo pronto no barco. Faltam só uns ajustes na antena do rádio SSB." Capitães de 18 veleiros já inscreveram suas embarcações para a próxima Eldorado-Brasilis, patrocinada por Cenoura & Bronze, dentre eles João Lara Mesquita, do "Mar Sem Fim".