Regata: vento provoca danos no líder Os primeiros veleiros da flotilha da 3ª Regata Eldorado/Brasilis foram colocados a toda prova com o aumento do vento nordeste próximo à costa do Espírito Santo. Rajadas de até 30 nós (55 quilômetros por hora), provocaram danos no líder V.Max/Nautos, de Salvador. "A nossa vela-balão (içada para ficar inflada a proa do barco com o vento em pôpa) rasgou e uma adriça (cabo que sustenta a vela presa ao mastro) quebrou, mas já substituimos o equipamento e seguimos ladeira a baixo com a proa apontada para Vitória", falou o comandante do V.Max, o chinês Kan Chuh. O barco baiano tinha uma previsão de chegada à Vitória no final da noite de terça feira, o que garantiria ao seus tripulantes a fita azul da regata, título atribuído ao veleiro que correr a prova em menor tempo, somando-se as duas etapas: Vitória-Trindade e Trindade-Vitória. O barco Quirocomba/Opportunit, da Escola Naval, que travou um duelo milha a milha com o V.Max na primeira etapa, seria o segundo a atracar no Yate Clube do Espírito Santo, na madrugada de quarta-feira. "No percurso de ida velejamos sempre no contra-vento, o que nos deu mais opções táticas. Com o mar grosso e o vento favorável, não tem jeito. Os 50 pés deles, contra os nossos 40, faz a diferença", comparou o comandante do Quiricomba, capitão de fragata Diamantino Rangel, em relação ao V.Max. Também beneficiados pelo vento mais forte que sopra em direção à costa, outros cinco veleiros tem a previsão de cruzar a linha de chegada nesta quarta feira: Normandie/Valtur, BL3/Alforria, Corumii/Forecast, Lula e Domani. "A briga com o Normandie e o Corumii pela vitória na classe "bico de proa" (não há correção de tempo, quem chegar primeiro vence), está muito equilibrada. Os três barcos estão quase juntos", disse o comandante do BL3/Alforria, Pedro Rodrigues que também precisou substituir uma vela-balão, rasgada pelo forte vento. As rajadas mais intensas estão obrigando os tripulantes a modificar a regulagem das velas de suas embarcações. "A velejada está ficando cada vez mais pesada. Tivemos que reduzir nossa área vélica porque o barco estava muito adernado (inclinado). Nosso veleiro é mais para cruzeiro e não vai render tanto se forçarmos o equipamento", disse o comandante do barco catarinense, Domani, de 40 pés, o paulista Mário Borriello, que já tem o primeiro desejo definido quando pisar em terra. "Quero tomar um banho de água doce. Já cansei de água salgada. Também quero fazer a barba para ficar com cara de gente outra vez". Os quatro veleiros que completam a flotilha da 3ª Eldorado/Brasilis seguem no rumo de Vitória, um pouco mais afastados do continente. O Mar sem Fim/Nera, do comandante João Lara Mesquita tem a chegada prevista para a noite de quinta feira, enquanto Rajada e Taigun devem cruzar a linha de chegada na sexta feira. O veleiro Kanaloa, que teve a genoa rasgada e navega sem a vela-balão, deverá chegar apenas no sábado, depois da cerimônia de premiação marcada para a noite de sexta-feira no Yate Clube do Espírito Santo.