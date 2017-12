Regata ?volta ao mundo? larga com oito Os oito barcos da regata Volvo Ocean Race, de volta ao mundo, largaram neste domingo da Cidade do Cabo (AFS) para uma jornada de 6.500 milhas náuticas até Sydney (AUS). Ventos fortes, mar alto e muito frio aguardam as tripulações na Antártica. A flotilha fez boa largada, com o New Corp à frente, seguido pelo veleiro alemão Illbruck, que lidera a prova. A chegada dos líderes a Sydney deve ocorrer no dia 4. Nas etapas seguintes, os barcos passarão por Southampton, Auckland, Rio, Miami, Baltimore, Rochelle, Gotemburgo e Kiel.