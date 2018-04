Rei da Espanha chega à Dinamarca para apoiar Madri

Esta prevista para esta quarta-feira também a chegada do presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, para apoiar a candidatura de Madri, que competirá pela segunda vez consecutiva depois de ter sido derrotada na votação da Olimpíada de 2012, vencida por Londres.

Além dos monarcas espanhóis, viajaram para Copenhague, para representar a comitiva espanhola, o prefeito de Madri, o Secretário de Esporte do país, Jaime Lissavetzky, e o presidente do Comitê Olímpico Espanhol, Alejandro Blanco.

Entre as figuras do esporte presentes na Dinamarca, destaque para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para o atacante Raúl, também do time madrilenho, e o ciclista Miguel Indurain. O tenista número 1 da Espanha, Rafael Nadal, e o jogador de basquete Pau Gasol, campeão do último Campeonato Europeu e da NBA pelo Los Angeles Lakers, também têm presenças esperadas em Copenhague.