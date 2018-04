'Rei do Pacaembu' é símbolo de gols e união do time SÃO PAULO - Liedson é o tipo de jogador que todo técnico sonha ter. Diante do Ceará, por exemplo, ele foi substituído no intervalo e, ao invés de reclamar, ficar no vestiário e "esquecer" o jogo, colocou um colete e fez questão de apoiar o time no banco de reservas. Atitude grandiosa que fez com que Tite depositasse muito de suas fichas no atacante hoje.