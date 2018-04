Relação da CBF com classe política é bastante antiga

Políticos como os doze governadores que se deslocaram até a Suíça para fazer lobby para que seus Estados sejam subsedes na Copa do Mundo de 2014 são companhia familiar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade investiu oficialmente R$ 2.060.000,00 (R$ 2.505.131,60, em valores corrigidos até 30 de setembro passado) no financiamento de candidatos às eleições de 2002, 2004 e 2006 e no referendo sobre o comércio de armas de 2005, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TSE). Entre os beneficiários das contribuições, feitas dentro da lei, constam o presidente licenciado do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o ex-deputado federal Bispo Rodrigues (PL-RJ) e a Frente Brasil sem Armas. Não há registro de contribuição da CBF para candidatos presidenciais. Em 2002, a entidade destinou a políticos R$ 1.180.000,00 (R$ 1.567.558,00, em valores corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA). Naquele ano, o político que recebeu a maior contribuição individual da entidade foi o deputado federal Pedro Canedo (PP-GO), que teve 51,19% dos R$ 293.000,00 que gastou na campanha bancados pela CBF - R$ 150 mil, pagos em cheque, em 2 de outubro daquele ano. Três anos depois, Canedo apresentou o projeto 5.524/2005, que resultou na criação da Timemania, loteria para ajudar na arrecadação de recursos e saneamento das dívidas dos clubes de futebol com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Receita Federal. Virou lei. Canedo não é mais deputado. Ainda em 2002, a CBF bancou 28,89% dos gastos oficiais totais da campanha do deputado federal Bispo Rodrigues (PL-RJ). Foram R$ 100 mil, destinados em 11 de setembro de 2002. O parlamentar gastou oficialmente, ao todo, R$ 346.093,00. Três anos depois, em setembro de 2005, Rodrigues renunciou ao cargo, para fugir ao processo de perda de mandato, que poderia resultar em sua cassação de direitos políticos por até oito anos. Era o auge do escândalo do mensalão e o parlamentar, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que o destituiu do cargo religioso, foi acusado de receber R$ 400 mil do empresário Marcos Valério de Souza. Na mesma campanha, a CBF ajudou a financiar o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que recebeu R$ 100 mil (13% dos R$ 767.176,00 gastos). Em 2007, ele se licenciou da presidência do Senado, em meio a um escândalo de ter tido despesas pagas por um lobista. O senador Leomar Quintanilha (PFL-TO), integrante da sua tropa de choque, recebeu R$ 50.000,00, 9,2% dos R$ 543.285 despendidos, e o ex-deputado Eurico Miranda (PPB-RJ) ganhou da entidade R$ 50.000,00 (26,88%) dos gastos oficiais de R$ 186.400,00. Outros dez políticos receberam contribuições da CBF, sem preconceitos ideológicos. A entidade doou R$ 100 mil ao senador Delcídio Amaral (PT-MS), que gastou oficialmente R$ 1.423.829,00. A CBF também teve grande peso nas campanhas do senador Gilvan Borges (PMDB-AP), bancando 49,48%, com R$ 100 mil de R$ 202.073,05; de Renato Assis Rolim Moura (96,15%, R$ 50.000,00 de R$ 52 mil); de Weber Magalhães (PFL-DF), que recebeu da entidade outros R$ 50.000,00, equivalentes a 92,42% dos seus gastos de R$ 54.100,00. Na disputa de 2004, o TSE registra seis candidaturas beneficiadas, com contribuições que, somadas, chegam a R$ 280.000,00 (R$ 314.574,51 corrigidos pelo IPCA). Entre os beneficiários, os candidatos a vereador Agnaldo Timótheo (PP-SP), Robson Calheiros (PMDB-AL), irmão de Renan, e o postulante a prefeito de São Luís, Ricardo Murad (PSB-MA). No ano seguinte, no referendo sobre o comércio de armas, a CBF apoiou o sim à proibição, com R$ 100 mil (R$ 107.234,66, em reais do fim de setembro de 2007). Foi derrotada. O governador da Bahia, Jacques Wagner, não negou a influência de Ricardo Teixeira no Congresso. "Há muitos deputados que são filiados ou são presidentes de federações e essas federações são parte da CBF. Portanto, a relação existe quase que naturalmente." Nas eleições do ano passado, os R$ 500 mil (R$ 515.764,50 em valores corrigidos) da CBF foram para oito candidaturas, como à da senadora Roseana Sarney, derrotada.