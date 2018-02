Relatório levanta polêmica sobre doping no beisebol

O "Relatório Mitchell" sobre o doping no beisebol profissional está no centro das atenções nos Estados Unidos, com análises, reações e comentários de que o texto não apresentou nada de novo, sendo "incompleto" na lista de nomes envolvidos - 86 jogadores que supostamente consumiram esteróides ou outras substâncias proibidas, entre eles o do lançador Roger Clemens. A maioria dos jogadores citados negou de forma categórica ter se hajam dopado. Clemens contratou um poderoso advogado de Houston, Rusty Hardin, para defender seu nome. Em Porto Rico, Juan González também rejeitou qualquer implicação com o doping durante sua carreira profissional. O ex-senador democrata George Mitchell não avançou muito em relação às denúncias do ex-jogador cubano José Canseco, em seu livro "Juiced", ponto de referência do debate sobre o doping nas Grandes Ligas. O "Relatório Mitchell" conseguiu apenas "oficializar" a existência da "Era dos Esteróides" no esporte, algo que aparentemente todos conheciam, mas que o comissário, donos de equipes, sindicatos e jogadores não queriam admitir publicamente. Agora será preciso enfrentar a exigência da sociedade. O próprio presidente George W.Bush disse que o "ponto positivo" do "Relatório Mitchell" será melhorar a situação no beisebol em relação ao doping e enterrar a "Era dos Esteróides" no passado. "Espero que este relatório ajude a deixar a Era dos Esteróides no passado. Podemos chegar a esta conclusão: os esteróides mancharam o esporte", disse Bush. O "Relatório Mitchell" já demonstrou que vai gerar mais dúvidas e polêmicas. Ele deixou claro a implicação de todos os segmentos do esporte. "Todas as partes envolvidas no beisebol nas duas últimas décadas compartilham de alguma forma a responsabilidade pela era de esteróides", denunciou Mitchell. Outra denúncia grave de Mitchell aborda o "fraco" exame antidoping nas Grandes Ligas, um elemento considerado "fundamental" para poder erradicar o consumo de esteróides e substâncias proibidas em qualquer esporte. Muitos americanos começaram a se perguntar como fazer mudanças e aplicar as recomendações de Mitchell se o esporte continua sob o comando dos diretores que de maneira "consciente" estavam permitindo o doping. O pouco que se fez no beisebol profissional com relação à regulamentação antidoping não foi iniciativa dos dirigentes, e sim resultado de pressões do poder político, inclusive do Congresso e do presidente. O comissário Bud Selig e o presidente do sindicato de jogadores, Donald Fehr, em entrevista coletiva posterior à divulgação do "Relatório Mitchell", disse que não era o "momento de pedir desculpas". "Definitivamente, a falta de liderança e controle nas Grandes Ligas permitiu esses abusos. Depois de 15 anos de ações lentas, precisamos de um novo comissário para tirar a liga da era do abuso de drogas", declarou o congressista republicano Cliff Stearns. O senador John McCain, candidato presidencial republicano, também disse que chegou a hora de o sindicato assumir a sua responsabilidade.