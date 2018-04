Relatório sobre Rebeca deve chegar à Odepa na segunda

A Organização Esportiva Pan-Americana (Odepa) informou ontem que o caso de Rebeca Gusmão ficará sob responsabilidade do presidente da Comissão Médica de Doping da entidade, o brasileiro Eduardo De Rose. O médico declarou que vai elaborar um relatório neste fim de semana a ser encaminhado para o Comitê Executivo da Odepa. "A previsão é de que seja realizada uma reunião na semana que vem e eles poderão discutir o caso", disse. De Rose afirmou não ter poderes para determinar a realização de uma sindicância para investigar quais irregularidades poderiam ter ocorrido no exame antidoping de Rebeca durante o Pan. "Nossa obrigação é a coleta do material e determinar se houve doping ou não", explicou o médico. "Quanto às circunstâncias em que isto aconteceu, não sou polícia nem faço parte do judiciário, portanto não tenho como investigar." De Rose observa que "em 99% dos casos" de irregularidades elas tiveram participação do atleta. "A cadeia de custódia (seqüência de procedimentos de um exame antidoping) torna impossível algum erro ." O presidente do Ladetec, Francisco Radler de Aquino Neto, declarou que o laboratório, responsável pelos exames antidoping nos Jogos Pan-Americanos do Rio, não pode comentar assuntos pendentes de uma solução definitiva. "Só o responsável pelo controle de dopagem da competição ou a federação podem se pronunciar", explicou.