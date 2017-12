Remo ainda luta por vaga olímpica Thiago Gomes e José Carlos Sobral Júnior, que formam a tripulação do double skiff peso leve do Brasil, venceram nesta quinta-feira as provas do primeiro dia de disputa na Regata Pré-Olímpica de El Salvador e garantiram vaga na final da competição, domingo. A seleção brasileira também garantiu vaga nas semifinais do single skiff, com Anderson Nocetti. No feminino, Fabiana Beltrame (single skiff) e Ana Carolina Custódio e Marilene Barbosa (double skiff) disputam a repescagem nesta sexta. Thiago Gomes e Júnior conquistaram a regata (6min42s), mas ainda não asseguraram presença na Olimpíada de Atenas porque no doble skiff apenas os três primeiros barcos se classificam. Anderson Nocetti ficou com a segunda colocação no single skiff, nesta quinta, superado pelo cubano Yuleitzs Cascaret e disputará as semifinais no sábado. Caso avance para a final, estará em Atenas ? na sua categoria seis barcos garantem vaga olímpica.