Remo alcança 3 vagas para Atenas O Brasil encerrou sua participação no Pré-Olímpico Latino-Americano de Remo, em El Salvador, garantindo vaga para Atenas em três categorias. Neste domingo, Fabiana Beltrame garantiu a vaga com o terceiro lugar no single skiff. No double skiff peso leve, a dupla formada por José Sobral e Thiago Gomes marcou o segundo melhor tempo e garantiu a clasificação. No sábado, Anderson Nocetti já havia confirmado a vaga com o quarto lugar no single skiff.