Remo: Anderson Nocetti garante vaga nas Olimpíadas

O remador catarinense Anderson Nocetti garantiu neste sábado presença nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, ao vencer a semifinal A na regata do barco single skiff da regata pré-olímpica da zona latino-americana, disputada neste sábado, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Aos 33 anos, está será a ida seguida de Anderson aos Jogos. Todos os seis finalistas da regata estão classificados. Nas edições de 2000, em Sydney, e 2004, na cidade de Atenas, ele ficou em 13º lugar na mesma prova. "O objetivo agora é chegar à final B em Pequim e disputar do sétimo ao 12º lugar. Mas só poderei ter noção mesmo do meu nível em relação aos demais adversários no ano que vem, depois de participar de etapas da Copa do Mundo", afirmou o catarinense, que completará nada menos que 20 anos de remo em 2008. Amanhã, Fabiana Beltrame pode garantir sua vaga no single skiff aberto. Hoje, ela venceu a repescagem com o bom tempo de 7min49s84, e só precisa terminar em quinto lugar na final, entre seis barcos, para carimbar seu passaporte. Ela é a primeira remadora brasileira a participar dos Jogos - foi a 14.ª em Atenas -, e tenta sua segunda presença seguida.