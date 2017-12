Remo: Brasil disputa repescagem no Mundial Dois barcos brasileiros fizeram sua estréia, hoje, no Mundial de Remo. Alexandre Altair e Gibran da Cunha (dois sem) e Marcelus Marcilli e Anderson Noceti (double skiff) ficaram na quarta colocação de suas baterias e vão disputar, terça-feira, a repescagem. Os brasileiros do dois sem enfrentam Sérvia e Montenegro e Polônia. No double skiff, Alemanha, Polônia e Moldávia. Os dois primeiros permanecem na competição.