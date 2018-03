Remo brasileiro vai treinar na Europa Ainda pouco divulgado no Brasil, o remo é uma das maiores esperanças de medalha para o País nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, na República Dominicana. A avaliação é do treinador Rodney Araújo Júnior, um dos quatro comandantes da equipe nacional. ?Os atletas estão numa fase intensa de treinos e os últimos resultados em competições internacionais nos dão confiança para o Pan-Americano, principal objetivo nesta temporada.? Nesta quinta-feira, a seleção inicia uma fase decisiva nos treinamentos, pois três formações masculinas, a double peso leve dois-sem, a classe aberta dois-sem e a double classe aberta viajam para Sevilha, na Espanha, onde treinam durante 35 dias, além de disputar duas etapas do Mundial, em Milão, na Itália e em Munique, na Alemanha. ?Competiremos contra as principais seleções do mundo, tanto em nível europeu quanto continental, pois chilenos, argentinos, canadenses e norte-americanos também estarão na Europa?, observou Araújo. A seleção brasileira que vai ao Pan está praticamente definida, formada por remadores de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Resta a escolha de uma formação feminina e de uma equipe masculina no esquife peso leve, que está entre um barco de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou um misto entre competidores de São Paulo e do Rio. A expectativa é a de que na próxima semana o grupo de 18 remadores seja conhecido. ?Não aconteceram seletivas, pois a equipe foi escolhida por meio de avaliações físicas e de desempenho individual. Mesmo assim, não resta dúvida de que estes são os melhores atletas do Brasil?, conta Araújo. Graças à Lei Piva, que incentiva o repasse de verbas às confederações olímpicas, a Confederação Brasileira de Remo mantém a maior parte da seleção treinando desde janeiro, no Rio. ?Os atletas dispõem de toda a estrutura. É uma preparação inédita para o remo nacional, seguindo um planejamento feito desde o ano passado.? Depois do Pan-Americano, o objetivo da Confederação é classificar o Brasil para as Olimpíadas de Atenas, no próximo ano. Para isso, o País precisa ficar entre os 11 melhores do Mundial. ?Em 2002, dois barcos nacionais ficaram em 9º lugar e um em 11º. Por isso, estamos confiantes, também para a conquista de uma medalha olímpica?, afirmou Araújo.