Remo conquista primeira vaga para a Grécia Anderson Nocetti conquistou neste sábado a primeira vaga olímpica para o Brasil no remo, na prova de single skiff. Ele venceu a semifinal da Regata Pré-Olímpica Latino-Americana, em El Salvador, e classificou-se para a Olimpíada. ?A primeira coisa que pensei foi a alegria de estar na minha segunda Olimpíada. Quando me classifiquei para Sydney/2000, ficou uma falsa impressão de que eu tive sorte?, disse Anderson. Neste domingo, o Brasil pode garantir mais três vagas nos Jogos, com Fabiana Beltrame (Single Skiff), Ana Carolina Custódio / Marilene Barbosa (Double Skiff Peso Leve) e Thiago Gomes / José Carlos Sobral Jr. (Double Skiff Peso Leve).