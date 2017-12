Remo: Cuattrin garante vaga nos 500m O canoísta Sebastian Cuattrin venceu neste domingo, no Parque Náutico Iguaçu, em Curitiba, os 500 metros da categoria K-1, em 1m43s950, pelo Campeonato Pan-Americano de Canoagem e garantiu a vaga para a Olimpíada de Atenas nesta categoria. No sábado, Cuattrin já havia vencido nos mil metros no K-1. Ele foi o único brasileiro a vencer provas que garantiram a participação brasileira em Atenas. No quadro geral, o Canadá foi o campeão ao conquistar nove medalhas de ouro, o México ficou em segundo com cinco e o Brasil em terceiro lugar com quatro medalhas de ouro. Apesar de não ter obtido sucesso nas outras categorias, o Brasil poderá levar mais um atleta para competir. O escolhido pelo técnico Zdzislaw Szubski para a vaga foi Sebastian Szubski, parceiro de Cuattrin na categoria K-2. "Eles têm o mesmo método de treinamento e devem trazer uma medalha para o Brasil", disse. Com isso, o Brasil poderá competir nas provas de K-1 mil metros, K-1 500 metros e K-2 mil metros. Para Cuattrin, a vaga representa um bom momento para sua carreira, mas ao mesmo tempo, declarou que os resultados gerais não foram muito animadores. "É triste ver todos esses atletas que investiram não só dinheiro, mas a alma no esporte ficarem fora dos Jogos. Apesar de nossa evolução, atualmente todos os países americanos estão com um nível muito alto", disse. Além de Cuattrin, os outros vencedores foram o cubano Ledy Pajón no C-1, Steven Jorenes e Richard Dessucault (Canadá)K-2 500 metros, Fernanda Lauro (Argentina) K-1 500 metros feminino, Máxime Boilard e Dmitri Joukovski (Canadá) C-2 500 metros, Caroline Brunet e Mylanie Barre (Canadá) K-2 500 metros feminino. (Julio Cesar Lima).