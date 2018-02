Remo do Brasil perde disputas por vaga Os dois barcos brasileiros, o dois-sem e o double-skiff, ficaram em terceiro lugar nesta segunda-feira, na repescagem da Semana Pré-Olímpica Européia de Remo, em Lucerna, na Suíça, e estão fora da Olimpíada de Atenas, em agosto. No dois-sem, com Gibran Vieira e Allan Bitencourt, o Brasil fez 6m42s51, atrás de Polônia e Irlanda. No double-skiff, Alexandre Altair e Marcelus Marcilli (6m24s33) foram superados por Polônia e Noruega. Assim, o remo terá 4 atletas brasileiros em Atenas.