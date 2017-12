Remo do Brasil perde vaga olímpica O remo brasileiro chegou perto, mas não conseguiu a vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004. Alexandre Altair e Gibran da Cunha conseguiram o 6º lugar na sua bateria, pela final do Dois Sem (barco sem timoneiro) do Mundial de Milão, sendo que apenas os 5 primeiros garantiram vaga nos Jogos. Os brasileiros terão nova chance de classificação em maio do ano que vem, quando será disputado o Pré-Olímpico do Dois Sem. Também em 2004, só que no segundo semestre, as categorias Double Skiff (masc), Double Skiff peso leve (masc/fem) e Skiff (masc/fem) tentarão a vaga olímpica.