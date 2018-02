Remo do País recebe barcos importados A Confederação Brasileira de Remo (CBR) recebeu nesta quinta-feira, em solenidade com o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, no Rio, a remessa de 31 barcos da marca italiana Filippi. Ele foram comprados com verba do governo federal para a preparação da equipe do Brasil para os Jogos Pan-Americanos de 2007, também no Rio. Dos 31 barcos entregues nesta quinta-feira, 11 são da categoria single skiff (individuais), 17 são para dois atletas (double skiff e dois sem) e 3 são para quatro competidores (four skiff e quatro sem). Numa próxima etapa, a CBR receberá mais 7 barcos (três para oito pessoas e quatro para quatro). No total, o governo investiu R$ 11,6 milhões nesse projeto. A marca Filippi, fundada em 1980, é uma das melhores do mundo, com seus barcos já tendo conquistado 7 medalhas de ouro olímpicas. ?Dá para ganhar uns dez segundos em relação aos barcos antigos que tínhamos no Brasil. Isso nos dá mais motivação ainda para treinar e vencer?, disse a remadora Caroline Beloni, que foi 8ª colocada no Mundial Sub-23 em 2002. "Agora vamos poder treinar com os mesmos barcos que usamos nas competições internacionais. Sem dúvida a qualidade do remo brasileiro vai aumentar muito. Particularmente na minha categoria, todas as potências mundiais usam os barcos da Filippi", revelou José Carlos Sobral Jr., que disputou os Jogos Olímpicos de Atenas, na double skiff peso leve.