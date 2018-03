Remo fará avaliação para o Pré-Olímpico A Confederação Brasileira de Remo vai realizar a última avaliação dos atletas que deverão representar o País no Torneio Pré-Olímpico Latino-Americano e Europeu entre os dias 15 e 21, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A avaliação da CBR estará aberta a todos os remadores brasileiros. Dos atletas avaliados em fevereiro, foram selecionados dois grupos que trabalham atualmente em Porto Alegre e no Rio. Depois de conquistar o título brasileiro de triatlo no sábado, em João Pessoa, Juraci Moreira diz que vai se dedicar à preparação para conquistar uma das vagas de representante brasileiro do esporte na Olimpíada de Atenas. As seletivas serão em três provas internacionais, a primeira dia 11 de abril em Ishigaki, Japão; a segunda em 25 de abril em Mazatlan, e a terceira, 08 de maio no Campeonato Mundial, que será na Ilha da Madeira, em Portugal.