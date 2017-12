Remo faz avaliação nacional de atletas Começa nesta segunda-feira, no Rio, a segunda avaliação nacional de atletas promovida pela Confederação Brasileira de Remo (CBR). O objetivo é o de selecionar cerca de dez competidores que representarão o País no Pré-Olímpico de El Salvador, em maio. No total, 60 atletas se inscreveram e serão avaliados até domingo, tendo por base critérios técnicos, físicos e fisiológicos. Ao contrário da primeira seletiva, que contou somente com os atletas da seleção, desta vez foi permitida a participação de qualquer competidor federado. Com esta decisão, a CBR pôde contar com a participação de 9 dos 13 estados onde a modalidade é praticada. "Ter sessenta inscritos é um número excelente e quanto mais, melhor. Nosso objetivo, além de formar os barcos para o Pré-Olímpico, é avaliar os remadores que termos para trabalhar no Brasil", disse o técnico da seleção, Ricardo Ibarra. "E a participação desses atletas na seletiva permitirá a eles conhecerem o que a CBR exige." São Paulo será representado por um total de seis atletas, todos do Club Atlético Paulistano, que se prepararam na raia da Universidade de São Paulo (USP). Dentre os competidores, Mônica Aversa é um dos nomes mais cotados para integrar a seleção. Ela já participou de duas edições dos Jogos Pan-Americanos, Winnipeg, em 1999, e São Domingos, em 2003, no barco single skiff. Já os irmãos Koplewski, Bruno e Renan, serão observados como esperanças para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, e a Olimpíada de Pequim, em 2008. Bruno já se sagrou campeão pan-americano júnior, vice-campeão sul-americano júnior e campeão brasileiro no single skiff. E Renan será avaliado no Dois Sem, tendo por companheiro Bruno Berezin. "Vou participar da avaliação da CBR para mostrar que o remo paulista está de volta com força total", disse Bruno Koplewski. "Não parei nem nas férias. Agora, que estou indo para a minha primeira temporada como sênior B (Sub-23), acho que vou ter que trabalhar muito mais para estar sempre na seleção."