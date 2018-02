Remo garante três barcos na Suíça Três barcos brasileiros classificaram-se nesta sexta-feira para as semifinais da terceira etapa da Copa do Mundo de Remo, em Lucerna, na Suíça. Fabiana Beltrame (Single Skiff), Anderson Nocetti (Single Skiff) e Marcelus Marcili/Alexandre Altair (Double Skiff) garantiram vaga na repescagem. As semifinais serão disputadas neste sábado. Fabiana Beltrame, primeira mulher brasileira a obter uma vaga olímpica no remo, disputará um lugar na final com atletas da Espanha, Bulgária, Alemanha, República Tcheca e Coréia do Sul.