Remo: Nocetti é 13º e Beltrame, 14º O remador Anderson Nocetti ficou em 13º lugar na prova do Single Skiff masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas. O brasileiro terminou, nesta quinta-feira, em primeiro lugar a semifinal C. A remadora Fabiana Beltrame ficou em 14º lugar no Single Skiff feminino, ao terminar em segundo lugar a semifinal C.