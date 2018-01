Remo pode ficar fora do Pan O remo pode ficar fora dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, em agosto, por causa do atraso nas obras. Para a remadora Caroline Beloni, do Vasco, seria uma tristeza o esporte ser cortado da programação do Pan. Para o técnico da seleção brasileira, Rodney Jr., isso por ser o desperdício de uma geração. ?Em quatro anos não se pode prever se esses atletas continuarão remando em alto nível.?